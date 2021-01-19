Передбачається, що "закон" обмежить власників паспортів України з донецькою пропискою в праві продажу власних квартир і будинків, покупки будь-якої нерухомості і занятті підприємницькою діяльністю.

Бойовики так званої "ДНР" хочуть позбавити цивільних і майнових прав громадян України, які відмовилися отримувати так званий "паспорт ДНР".

Про це повідомляє онлайн-видання "Спектр", посилаючись на оточення ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна.

Повідомляється, що в окупованому Донецьку проходять обговорення документа про "громадянство ДНР". Папір написаний на основі так званого "закону Про громадянство" невизнаної республіки Абхазія.

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Передбачається, що цей "закон" обмежить власників паспортів України з донецькою пропискою в праві продажу власних квартир і будинків, покупки будь-якої нерухомості і занятті підприємницькою діяльністю.

Планується, що до 2025 року єдиним "документом", що ідентифікує особу і гарантує будь-які права, стане так званий паспорт "ДНР".

Видання повідомляє, що на цей час так звані "паспорти ДНР" мають не менше 15% населення.

Російські паспорти на Донбасі

24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.

1 травня 2019 року Путін підписав указ, яким спростив порядок отримання російського громадянства для окремих категорій громадян України. Право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку, зокрема, отримали громадяни України, які не мають громадянства (підданства) іншої держави, а також особи без громадянства, які народилися та постійно проживали на території Криму й виїхали за межі півострова до 18 березня 2014 року, а також їхні діти, чоловіки (дружини) та батьки.

Станом на початок лютого 2020 року Росія видала понад 200 тисяч паспортів українцям на окупованій частині Донбасу.

Віце-прем'єр Олексій Резніков розповів про ставлення влади до українців, які в Криму та на Донбасі отримали російські паспорти.

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Автор: Денис Прядко