За рішенням суду, він перебуватиме у СІЗО до 9 листопада.

Вадиму Долотенку, підозрюваному у побитті колишнього військовослужбовця у Смілі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Відповідне рішення ухвалив сьогодні Смілянський міськрайонний суд Черкаської області. Трансляцію засідання вело місцеве видання 18000.

У ході засідання прокурор просив суд обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави.

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Своєю чергою адвокат Долотенка заявив, що вважає такий запобіжний захід надто суворим. Він звернувся до суду з проханням не запроторювати підзахисного до СІЗО, а випустити його під заставу або помістити під цілодобовий домашній арешт.

Захисник зазначив, що підозрюваний частково визнав свою провину та не ухилятиметься від слідства.

Суд постановив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу строком на 60 діб – до 9 листопада включно. Сторона захисту має право на оскарження цього рішення, заявив суддя.

Побиття ветерана у Смілі - деталі

На початку вересня у Смілі Черкаської області побили ветерана російсько-української війни Анатолія Гончаренка. Він через соцмережі розшукував автівку, водій якої допустив аварійну ситуацію з його батьками. Під час зустрічі з тими, хто міг бути причетний до цієї події, був словесний конфлікт з подальшим побиттям його чоловіками – ветерана били по голові, а також змушували вибачатися.

Згодом стало відоме ім’я нападника. Це 28-річний Вадим Долотенко, який вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліція відкрила кримінальне провадження лише після суспільного резонансу в ЗМІ та у соцмережах. У зв'язку з цим проводиться перевірка серед правоохоронців.

За фактом побиття ветерана проводиться розслідування кримінальних справ за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (вимагання).

Сьогодні, 11 вересня, нападника затримали.

Також про підозру повідомили ще одному чоловіку, причетному до побиття ветерана.

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