Допомоги потребують сотні сімей, будинки багатьох не підлягають відновленню.

На Херсонщині бурхливий потік, який ринув після підриву росіянами Каховської ГЕС, розтрощив будинки та розмив нафтопровід.

Як повідомив очільник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram, сьогодні він відвідав село Комишани – один із населених пунктів, які значно постраждали від штучного повені. "Поспілкувався з головами та жителями. Вода відступила, але наслідки лише починають проявлятися. Будинки руйнуються повністю, обвалюється стеля, в стінах з’являються тріщини. І навіть там, де з підвалів уже відкачали воду, вона підступає знову. Така ситуація в Комишанах", - розповідає Прокудін.

Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано його розмова з місцевими жителями. За їх словами, бурхливий потік розмив нафтопровід, який що тут проходив. Через це нафтопродукти потрапили в житлові будинки, навіть вкривають дерева. Багато хат розсипалися вщент та не підлягають відновленню, і такі наслідки не тільки у Комишанах, а й у інших населених пунктах. Також люди розповідають, що вода, яка після відкачки знов поступає в будинки, - жовтого кольору. Всюди - страшений сморід.

Вже зараз відомо, що допомоги потребують сотні сімей, які мали змогу оглянути своє житло. Прокудін запевняє, що людям, житло яких не витримало затоплення, будуватимуть нові оселі.

Підрив Каховської ГЕС - останні новини

Російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня. Це спричинило масштабну техногенну катастрофу – затоплені (підтоплені) десятки населених пунктів.

Станом на ранок 15 червня, в Херсонській області залишаються підтопленими 44 населених пункти, із яких майже три десятки - на правобережжі. Вода потрохи відступає, але наслідки теракту все більше жахають.

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