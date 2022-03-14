Більше 2,5 млн українців уже виїхали за кордон і ця цифра буде лише збільшуватися.

Фінансова та гуманітарна допомога від країн-членів ЄС та посилення армії допоможуть Україні швидше здобути перемогу у війні з росією та повернути своїх громадян, які змушені були виїхати за кордон.

Про це у Facebook написала перша віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Україна щиро вдячна всім країнам світу, які сьогодні дають прихисток нашим громадянам. В той же час, спільними силами ми можемо зробити так, аби біженці якомога швидше реалізували свою мрію про повернення додому, - написала вона. - А після перемоги важливо включитися в процес відбудови нашої держави та ухвалити рішення про включення її до Євросоюзу".

За словами Свириденко, війна, розв’язана росією, спровокувала міграційну кризу в Європі, небачену з часів Другої світової війни. Більше 2,5 млн українців уже виїхали за кордон і ця цифра буде лише збільшуватися. Люди вимушено залишають свої домівки, рідних та близьких, щоб врятувати свої життя та життя своїх дітей.

Як зазначила урядовиця, нинішня криза має кардинальні відмінності від попередніх хвиль міграції, які переживав ЄС: переважна більшість українців, які вимушено поїхали з країни, до 24 лютого не планували емігрувати, їх до цього змусила війна. Також вони не мають мети "осісти" в Європі, а навпаки хочуть повернутися на Батьківщину до звичного та уставленого життя. Серед тих, хто поїхав – переважно, жінки та діти. Їхні чоловіки та сини сьогодні захищають Україну. А головна мета тих, хто перетнув кордон, – безпека, тож вони чекають на завершення військових дій.

Свириденко наголосила, що, допомагаючи Україні перемогти агресора, цивілізований світ усуне корінні причини міграційної кризи, допоможе біженцям з’єднатися зі своїми родинами та створить базу для подальшого відновлення та розвитку України – важливого і сильного стратегічного партнера не лише Євросоюзу, а і всього світу.