УНІАН з'ясував, хто не потрапляє під мобілізацію та може отримати відстрочку від призову.

Через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про загальну мобілізацію", який 3 березня затвердила Верховна Рада. Однак існують категорії громадян, які під мобілізацію не підпадають та не підлягають призову.

Хто може отримати відстрочку від призову

За статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані таких категорій:

ті, хто отримав бронь на період мобілізації та на воєнний час;

особи з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців - з подальшим проходженням військово-лікарської комісії;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують хвору дитину (тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу інсулінозалежний, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня);

які виховують дитину з тяжкою травмою, дитину, яка потребує трансплантації органа, паліативної допомоги;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, Держспецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, податкової міліції, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління держохорони;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також:

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули чи зникли безвісти під час антитерористичної операції з-поміж військовослужбовців, працівників українських військових формувань, а також підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО.

Чи можуть призвати на службу людину з інвалідністю

Закон каже, що особи з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і лише за місцем проживання.

Чи можуть призвати, якщо є діти

Згідно із законом, призову не підлягають громадяни, які мають трьох та більше неповнолітніх дітей або самостійно виховують дитину до 18 років.

Окрім того, примусово не можуть мобілізувати батьків чи опікунів, якщо ті виховують неповнолітню дитину з інвалідністю, тяжкохвору чи травмовану дитину, а також хто має на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи.

Не підпадають під мобілізацію й усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують неповнолітніх дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування.

Що таке бронь, як отримати бронь

Військовозобов'язані в Україні можуть отримати відстрочку до мобілізації за допомогою так званої броні. Зокрема, стаття 24 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" каже, що бронювання військовозобов'язаних запасу здійснюється заради забезпечення функціонування органів, підприємств, установ і організацій в особливий період.

Бронь можуть отримати військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань.

Раніше УНІАН писав, як проходить мобілізація 2022 та кого зараз призивають. Також ми розповідали, як чоловіки намагаються уникнути мобілізації та до чого вдаються, аби перетнути кордон.

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