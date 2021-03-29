З проекту постанови пропонується виключити доручення Державному управлінню справами надати парламенту інформацію про розмір шкоди, заподіяній будівлі.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту ухвалити за основу і в цілому проект постанови «Про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента України» (№5295).

Як повідомляється на сайті ВР, представляв проект постанови народний депутат від «Слуги народу» Олександр Бакумов.

За його словами, автори документа, «засуджуючи будь-які спроби підміни цивілізованого виявлення незгоди з діями влади насильством та наругою над державними символами, вважають, що дії протестувальників були спрямовані на «підрив державності» і парламент має відреагувати на події біля ОП 20 березня.

Інший член Комітету, народний депутат від «СН» Владлен Неклюдов доповів пропозицію підкомітету з питань діяльності органів прокуратури щодо підтримки Комітетом проекту постанови з виключенням пункту 2 про доручення Державному управлінню справами подати до Верховної Ради інформацію щодо розміру шкоди, завданої будівлі Офісу президента.

Так, Комітет 16 голосами «за» при 2 - проти та 3, що утрималися, ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект постанови №5295 за основу і в цілому з урахуваннями пропозиції Комітету.

Протести під ОП 20 березня: що відомо

20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку «Президент України» на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.

Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою.

У вчиненні хуліганських дій підозрюють, зокрема, лідера громадського руху «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, лідеру руху «Гонор» Сергія Філімонова, Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), учасника руху «Гонор» Олексія Білковського.

30 березня відбудеться позачергове засідання парламенту, на якому планується розглянути проект постанови (№ 5295) про засудження подій, що відбулись біля ОП. Також народні депутати заслухають інформацію голови Служби безпеки України Івана Баканова, голови Національної поліції Ігоря Клименка, а також виконувача обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова стосовно зазначених подій.

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Автор: Тетяна Поляковська