Виїзди на Грушевського заблоковані поліцейськими вантажівками.

Поліція перекрила проїзд до Верховної Ради по ряду прилеглих вулиць.

Як передає кореспондент УНІАН, низка вулиць, які прилягають до вулиці Грушевського в урядовому кварталі перекрита для проїзду автомобілів, зокрема перехрестя Грушевського з вулицями Липська та Садова заблоковані поліцейськими вантажівками.

Проїзд з Шовковичної на Грушевського можливий, так само як і на Кріпосний провулок.

Також багато поліцейських машин та іншого спецтранспорту сконцентровано на площі біля Жовтневого палацу над Майданом Незалежності, а на Хрещатик поліцейські привезли велику кількість тимчасових металевих парканів, які зазвичай встановлюють, коли перекривають рух пішоходам.

Читайте такожЗеленський анонсував впровадження "економічного паспорта українця"Нагадаємо, що 1 грудня глава держави виступив зі щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Раніше Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю "представників Росії" спроби державного перевороту в Україні. СБУ наразі розслідує цю справу.

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році Володимир Зеленський виступав у Верховній Раді з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України 20 жовтня.

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Автор: Дмитро Хилюк