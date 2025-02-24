Кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк був схоплений росіянами у березні 2022 року і вивезений до Росії.

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF) подала скаргу на Росію до Міжнародного кримінального суду за депортацію 19 українських журналістів. Як зазначається у повідомленні на сайті організації, Росія депортувала щонайменше 19 українських журналістів на свою територію або в інші окуповані райони України.

Підкреслюється, що всі ці люди були "свавільно заарештовані російськими окупаційними військами".

"Репортери без кордонів" засуджують цей воєнний злочин і подали дев'яту скаргу на Росію до Міжнародного кримінального суду (МКС) та Генеральної прокуратури України за три роки після початку широкомасштабного вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що станом на сьогодні скарги RSF ініціювали або сприяли 14 розслідуванням злочинів проти журналістів українською прокуратурою.

"Російські окупаційні війська полюють на незалежних українських журналістів, заарештовують їх і депортують, частково, на свою територію. На сьогоднішній день 18 з них все ще утримуються під вартою, а один журналіст досі вважається зниклим безвісти. Бути ув'язненим Росією - це ризикувати своїм життям", - наголосив Антуан Бернар, директор з адвокації та допомоги RSF.

Зазначається, що з 19 журналістів, які наразі ув'язнені Кремлем, усі були депортовані з місць арешту в інші окуповані регіони України або в Росію. Щонайменше 14 з них зараз утримуються на російській території.

"Незважаючи на те, що Москва відмовляється підтвердити місця утримання деяких журналістів, RSF встановили, що кількох з них свого часу було вивезено до Росії. Серед них Дмитро Хилюк, журналіст українського інформаційного агентства УНІАН, заарештований у березні 2022 року і депортований до Володимирської області, що за кілька сотень кілометрів на схід від Москви", - нагадали у організації.

Крім того, йдеться, зокрема й про Анастасію Глуховську, журналістку місцевого новинного сайту "РІА-Мелітополь", яка була заарештована російськими окупаційними військами 20 серпня 2023 року в Мелітополі разом зі щонайменше трьома своїми колегами. Згідно з інформацією, отриманою RSF, після затримання в Мелітопольському районі вона була вивезена до Ростовської області Росії.

У повідомленні зазначається, що 20 лютого RSF провели акцію протесту в Парижі з вимогою негайного та безумовного звільнення журналістів, ув'язнених у нелюдських умовах у Росії та на окупованих територіях України: позбавлених медичної допомоги, ізольованих, іноді зведених до рабства.

"Під час акції RSF звернулися до Кремля із запитом про долю Вікторії Рощиної, української журналістки, яку оголосили померлою в ув'язненні, як йдеться в єдиному листі російської влади до її родини. Через п'ять місяців після цієї заяви Москва відмовляється надати пояснення, а її тіло досі не повернуто", - підкреслили в організації.

Полонені українські журналісти

Як повідомляв УНІАН, Дмитра Хилюка разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії і досі утримують.

У жовтні Україні вдалося повернути з російського полону правозахисника, співзасновника Центру з прав людини ZMINA Максима Буткевича.

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