Після повернення в Україну чоловіка лікували, але його стан стрімко погіршувався.

Менш ніж через місяць після визволення з російського полону помер 57-річний військовий Валерій Зеленський. Він перебував у неволі понад три роки і повернувся додому в травні.

Як повідомило "Суспільне. Донбас", Валерій, який жив у Сіверськодонецьку, служив у 53-й окремій механізованій бригаді, де отримав звання старшини.

Донька військового розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення підрозділ батька підвозив зброю захисникам Маріуполя.

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"Коли наступ почався, їм сказали, що потрібні добровольці, які підуть у штурм. Із сорока 8 сказали: "Ми йдемо". Батько був одним із них. Він мав мінувати міст. Йому сказали: "Не хвилюйтеся, там Нацполіція, вас чекають, все буде добре. Він приїхав. І там дійсно їх чекали. І на вигляд все було добре, всі ж російською розмовляють. Але виявилося, що вони розмовляли вже не зі своїми", – розповіла дочка військового.

Валерій пробув у полоні 39 місяців. Родина військового дізналася, що його взяли в полон через декілька днів.

За час полону родина військового отримала від нього один лист, в якому чоловік розповів, що тримається. Донька розповіла, що тривалий час її батька вносили у списки на обмін, однак він не повертався.

"Катування були не просто жорстокими, а нелюдськими. Але він витримав і казав: "Доня, я витримав, тому що у мене є кіокушинкай. У мене є дисципліна і я "набитий". Мої м'язи мене захистили", – розповіла дівчина.

25 травня родина військового отримала інформацію про те, що Валерія вдалося звільнити з полону:

"Ми всі плакали від щастя, бо нарешті найстрашніший сон у нашому житті закінчився".

Після повернення додому чоловік радів тому, що в нього, крім двох онучок, народився онук. Відповідаючи на питання лікарів про суїцидальні схильності, він казав, що має для чого жити.

Дочка військового додала, що її батько розповідав таке: "Серед нас від катувань померли три людини. А коли мені було дуже кепсько і розумів, що можливо все, я просив Бога: "Будь ласка, дай побачити очі коханої".

Дівчина зазначили, що у медичному висновку Валерія були вказані майже всі можливі види тортур. З російської неволі чоловік повернувся з декількома травмами, зокрема в нього не працювали плече та рука.

Після повернення в Україну чоловіка лікували, але його стан стрімко погіршувався. Зрештою захисник опинився в реанімації.

Лікарі припускали, що Валерій має проблеми з підшлунковою, яку лікували. Зрештою йому провели операцію, під час якого виявилося, що всі його органи "розпадалися". Чоловік помер 16 червня.

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12 червня помер звільнений з полону Дмитро Шаповалов. Його фото з яблуком облетіло всі соцмережі. Військовий тоді поділився, що мріяв про яблуко 2 роки.

Захисника звільнили з полону росіян 26 квітня 2023 року.

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