Політик довго боровся з коронавірусом.

Від коронавірусу помер політик, один із засновників Народного Руху України і депутат Верховної Ради попередніх скликань Володимир Черняк.

Читайте такожУ Харкові помер український вчений ВенцельПро це йдеться в повідомленні на його сторінці в соцмережі. "Вчора перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук — Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом. Він залишиться в наших серцях назавжди!", - зазначається в повідомленні.

Хто такий Володимир Черняк

Володимир Черняк народився 26 жовтня 1941 року в Рівненській області. Український економіст та політик. Доктор економічних наук, професор. Народний депутат СРСР (1989—1991), народний депутат України III (1998—2002) та IV (2002—2006) скликань.

Один із засновників Народного Руху України (з 1999 року — член Українського народного руху, згодом — Української народної партії).

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Автор: Ірина Погоріла