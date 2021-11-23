Водночас 20% молодих українців спілкуються російською, а 37% - українською і російською.

42% 14-18 річної молоді спілкуються з батьками і родичами українською мовою.

Такі дані соціологічного опитування на тему: "Покоління молодих українців: життєві пріоритети, політична активність і соціальна пам’ять" оприлюднено на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Водночас 20% респондентів спілкуються російською, а 37% - українською і російською (як коли).

На заході тих, хто спілкується з батьками і родичами українською, 94%, в центрі - 46%, на півдні - 4%, на сході - 2%.

Серед тих, хто спілкується російською і українською, на півдні - 61%, на сході - 55%, в центрі - 40%, на заході - 5%.

Серед тих, хто спілкується російською, - на сході 42%, на півдні - 33%, в центрі - 13% і на заході - 0%.

На сході ідентифікують себе як українці 91% опитаних, як росіяни - 7%, і 2% - інших національностей. На заході ідентифікують себе як українці 99% опитаних і 1% - інших національностей. На півдні, відповідно, 92% - як українці, 5% - як росіяни, 3% - як інші національності, у центрі - 98% як українці, по одному відсотку як росіяни та представники інших національностей.

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Як проводилось опитування

Опитування проводилося у квітні Соціологічним інформаційно-дослідницьким центром "Пульс" (м.Одеса) у партнерстві з Міжнародним експертним клубом (МЕК) (м.Київ). Було опитано 1200 респондентів віком 14-18 років на всій території України (окрім Криму та непідконтрольних територій на сході України).

Як повідомляв УНІАН, соціологи дізналися, скільки молодих людей відчувають сором за Україну.

Автор: Надя Пришляк