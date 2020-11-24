Милованов визнає, що в Україні існує "супервелика проблема з наявністю грошей".

Жорсткі карантинні заходи в Україні краще вводити на різдвяні свята, а тривати вони мають щонайменше три-чотири тижні.

Таку думку висловив екс-міністр економіки, радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, пише "Обозреватель".

Милованов зазначив, що у карантин вихідного дня не вірить, а нові обмеження, за його словами, треба вводити заради безпеки громадян і уникнення ще більшого поширення хвороби.

"Це не вибір між обмеженнями та економікою. Якщо відпустити все – для економіки теж буде погано, коли всі хворітимуть. Тому потрібно зараз вводити певні обмеження. Краще проблему вирішити зараз, провести три-чотири тижні обмежень під час Різдва, коли активність буде меншою", – переконаний економіст.

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Перед посиленням карантину, вважає Милованов, українцям потрібно фінансово допомогти.

"Не можна так просто взяти і закрити економіку чи певні типи бізнесів. Потрібно надати фінансування, підтримку і, бажано, до того, як розпочнуться оці різдвяні канікули", – каже він.

При цьому експерт визнає, що в Україні є "супервелика проблема з наявністю грошей", яка серед іншого впливає на рішення про посилення карантину.

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"І з МВФ складна ситуація, і на ринку не так легко позичити ці гроші, тобто перекредитуватися", – підсумував Милованов, висловивши надію на те, що український уряд вирішить ситуацію.

Милованов також переконаний, що траншу МВФ цього року не буде.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Юрій Годован