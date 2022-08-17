Зараз щодо цього питання є так званий статус кво.

Чоловікам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації найближчим часом навряд чи дозволять виїжджати за кордон. Втім, на цю тему ведуться активні дискусії.

Про це заявив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише РБК-Україна.

"Поки це питання не вирішено. Чи буде його вирішено найближчим часом - в мене такої впевненості немає, зважаючи на дискурсивність та гостроту", - сказав Веніславський.

При цьому він наголосив, зараз щодо цього питання є так званий статус кво.

"Тобто студенти та інші категорії осіб, які за законом мають право на відстрочку від призову за мобілізацією, вони мають можливість виїжджати за межі країни при наявності підтверджуючих документів, інші - мають залишатися в Україні, якщо в них нема законних підстав для перетину держкордону", - пояснив Веніславський.

Як відомо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

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