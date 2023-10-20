Після звільнення Куп’янська чоловік намагався "залягти на дно", але його знайшли.

Служба безпеки України затримала прихильника "руского міра" з Куп’янська, який пішов на добровільну співпрацю з РФ після захоплення частини Харківської області.

Згідно з повідомленням СБУ, фігурантом виявився колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів. Під час тимчасової окупації міста він погодився очолити створене ворогом місцеве "газорозподільне підприємство".

"На цій "посаді" фігурант примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів. Крім того, він підказував командуванню російських військ локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району. Також пособник ворога брав участь у підготовці об’єктів окупаційних органів та військових угруповань РФ до минулорічного опалювального сезону", - інформують у СБУ.

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Після звільнення Куп’янська чоловік намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Однак його знайшли та затримали. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Колаборант мінував Харківщину під час окупації РФ

На початку жовтня СБУ повідомила про затримання 29-річного жителя одного із селищ Богодухівського району, який мінував Харківщину під час окупації Росією. Раніше його було засуджено за тяжкі злочини.

Після захоплення населеного пункту він допомагав російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень. Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі району. Крім того, він "здавав" загарбникам адреси учасників руху опору в регіоні. Після цього росіяни викрадали людей та відвозили їх до російських катівень.

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