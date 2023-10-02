Він допомогав росіянам встановлювати мінні поля, щоб завадити ЗСУ звільнити область.

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого посібника, який пішов на добровільну співпрацю з агресором під час тимчасової окупації Харківщини.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисником виявився 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини.

Зазначається, що після захоплення населеного пункту він допомагав російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень.

Відео дня

В спецслужбі поінформували, що серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі району.

Крім того, він "здавав" загарбникам адреси учасників руху опору в регіоні. Після цього росіяни викрадали людей та відвозили їх до російських катівень.

"Також зловмисник разом з окупантами грабував будинки односельчан, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію. Під час мародерства його учасники викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі та інше приватне майно громадян. Після звільнення району поплічник агресора намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ все одно встановили його місцезнаходження і затримали", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

СБУ затримала агента ФСБ, який хотів вступити до "Армії дронів"

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який хотів вступити до школи "Армії дронів", щоб шпигувати за українськими військовими. Він збирав розвіддані про спецпідрозділи Збройних Сил України та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.

Відповідне завдання ворожий агент отримав від свого російського "куратора" наприкінці літа цього року. Для його виконання поплічник агресора намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл "Армії дронів".

Після зарахування до закладу він мав встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками.

Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: