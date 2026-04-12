Україна стоїть твердо: Зеленський та перша леді привітали українців із Великоднем

За словами президента, ми подолали найважчу зиму в історії.

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців зі святом Великодня. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Ми подолали цю зиму. Найважчу в нашій історії. Але яка програла. Програла нам. І холод безславно відступив, і ми дочекалися своєї весни, і сьогодні разом відзначаємо свій Великдень. П’ятий рік поспіль ми робимо це попри біль, усі випробування і зло, що оточує нашу землю. Робимо, доводячи: українці завжди лишаються українцями. І жодна війна цього не зітре", - сказав президент.

За словами першої леді, хоч би які темні хмари затягували небо, ми бережемо свою ідентичність, сімейні традиції, ми щороку готуємося, збираємо великодній кошик, розмальовуємо писанки, випікаємо паски, прикрашаємо свій дім, садимо дерева й квіти. І все це зовсім не про їжу чи декор, а про народ, який прагне, щоб довкола розквітало життя.

"І це і є саме той сенс, яким наповнений Великдень для всіх нас. Так було в усі століття, протягом яких стоїть Софія. Так є й сьогодні, коли Україна стоїть твердо, вперто, непохитно. Знаючи, заради кого й заради чого. Щоб на зміну п’ятому Великодню в часи війни прийшов перший мирний Великдень. На всій нашій землі, для всіх наших людей. Коли великодній дзвін не порушить сирена тривоги. Коли відступить зима і все зло з нашої землі. І всі дочекаються своїх – із фронту, полону, окупації", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що за це варто боротися, і ми робимо це вже 1509 днів.

"І на Великдень як ніколи сильною є наша віра – віра в перемогу миру над війною", - наголосив Зеленський.

Великоднє перемир’я

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська не дотримуються великоднього перемирʼя, яке в односторонньому порядку оголосив правитель РФ Володимир Путін. Вчора порушення фіксували на Лиманському напрямку. Ворог вів обстріли з артилерії та атакує FPV-дронами.

А у ніч на Великдень російські окупанти підступно атакували медичний автомобіль у Глухівській громаді Сумської області. Постраждали троє медиків. Їм оперативно надали допомогу. Загрози життю немає.

Вас також можуть зацікавити новини:



