Тепер у розпорядженні Нанука будинок, великий двір, ліс та нові люблячі господарі.

Дев'ятирічний аляскинський маламут Нанук знайшов нову сім'ю. Його попередня господиня померла, через що пес дуже сильно сумував.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Близько двох тижнів назад журналісти розповіли історію про собаку, яка сумувала за померлою господинею. Нова сім'я забрала Нанука вже на другий день після виходу сюжету.

Тепер Нанук живе за 75 кілометрів від Києва, в селі Мотовилівка, де в його розпорядженні будинок, ліс для прогулянок та море любові.

Читайте такожЗамерз й не хотів йти: у Рівному копальні повернули додому пекінеса, що загубився (відео)Забрати собаку Сніжана з чоловіком й двома дітьми вирішили, як тільки побачили сюжет про сумного маламута. За словами жінки, син плакав, коли почув історію пса.

"Каже: Мам, заберемо собаку? Я кажу: заберемо. Коли він (Нанук, - ред.) приїхав, виліз з машини... він такий гарний, великий, пухнастий. Я не думала, що він такий великий, але нічого - ми його любимо!"- згадує Сніжана.

За словами голови сім'ї, бійця АТО, він завжди хотів собі саме такого собаку.

"Він як вовк. З ранку проводжає на роботу та зустрічає", - поділився чоловік.

Члени сім'ї відзначають, що після появи пса всі стали щасливішими.

Як раніше повідомляв УНІАН, правоохоронці Полтавської області допомогли повернути додому пса. Тварина разом з господарем потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Пес Джой виявився багаторазовим призером конкурсів і змагань. Він чекав одужання свого господаря у знайомого.

Автор: Анастасія Горбачова