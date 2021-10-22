Зустріч Сіми з її господаркою була дуже зворушливою.

Чудова історія сталася у Рівному. Пекінес Сіма загубилася, і сама прийшла в поліцію.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Увечері біля дверей Головного управління поліції в Рівненській області собаку помітили копи. Сіма замерзла, тому поліцейські пустили її погрітися. А вранці, коли відкрили двері - на вулицю йти не захотіла", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці почали шукати господарів собаки через соціальні мережі - й знайшли.

Читайте такожЗбила вагітну собаку й намагалася сховатися: на Одещині перехожі жорстко покарали жінку (фото)Господиня Сіми розповіла, що тварина загубилася на іншому кінці міста, але як вона прийшла в поліцію - невідомо. За її словами, вона плакала через собаку цілу ніч, а коли випадково побачила оголошення, то дуже здивувалася.

Жінка забрала тварину з обласного управління поліції додому. Зустріч Сіми з господинею була дуже зворушливою.

Як раніше повідомляв УНІАН, правоохоронці Полтавської області допомогли повернути додому пса. Тварина разом з господарем потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Пес Джой виявився багаторазовим призером конкурсів і змагань. Він чекав одужання свого господаря у знайомого.

Автор: Анастасія Горбачова