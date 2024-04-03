На думку експертів, згадки про письменника у публічному просторі підлягають деколонізації.

Географічні об’єкти, назви юридичних осіб, пам’ятники та пам’ятні знаки, присвячені російському письменнику Михайлу Булгакову містять символіку російської імперської політики, а подальше використання імені Булгакова у назвах географічних об’єктів та юридичних осіб, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників, пам’ятних знаків є пропагандою російської імперської політики. Про це йдеться у висновку Українського інституту національної пам’яті.

Там вважають, що Булгаков упереджено й виразно негативно ставився до всього українського – українців, їхньої мови, культури, права на власну державу тощо, а його творчість безпосередньо пов’язана "з глорифікацією російської імперської політики та неприхованою українофобією".

"Присвоєння його імені географічним об’єктам, назвам юридичних осіб, об’єктам топонімії, а також встановлення на його честь пам’ятників та пам’ятних знаків в Україні було втіленням русифікації– складової російської імперської політики, спрямованої на нав’язування використання російської мови, пропагування російської культури як вищих, порівняно з іншими національними мовами та культурами, витіснення з ужитку української мови, звуження українського культурного та інформаційного простору", - стверджують експерти.

Вони пояснюють це нормами Закону України "Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Музей Булгакова в Києві

Міністерство культури підготувало до виключення з нацреєстру пам’яток музей Булгакова в Києві. При цьому у відомстві вважають, що цей будинок має залишитися хоча б в місцевому реєстрі пам’яток, "оскільки є зразком київської архітектури кінця 19-го сторіччя".

Також УНІАН повідомляв, що в Україні дозволили демонтаж пам'ятників російським та радянським діячам.

Так, Кабінет міністрів дозволив демонтувати пам’ятники письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу та іншим російським і радянським діячам у низці українських міст.

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