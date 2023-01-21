До будівлі МВС прибув кортеж із тілами загиблих.

У суботу, 21 січня 2023-го року, у Києві прощаються з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими загиблими в авіакатастрофі у Броварах працівниками міністерства.

Вранці біля будівлі МВС відбулось прощання із загиблими керівниками Міністерства внутрішніх справ. Відповідне відео опублікувало "Суспільне".

Похоронна колона вирушила до Українського дому, де відбудеться церемонія. Її початок – об 11:00. Туди вже сходяться охочі попрощатися із загиблими в жахливій авіакатастрофі під Києвом.

Відео дня

Авіакатастрофа в Броварах, у якій загинув Монастирський

18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На цей час відомо про 14 загиблих осіб, у тому числі представники оперативної групи МВС, зокрема, керівництво міністерства – міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Слідчі Служби безпеки розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера. Правоохоронці розглядають декілька версій трагедії:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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