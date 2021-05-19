Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Чернівцях звільнили викладача коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на директора коледжу Василя Бобика.

Зазначається, що рішення про звільнення ухвалили за результатами службового розслідування.

За словами директора коледжу, комісія опитала студентів коледжу. 22 людини сказали, що викладач порушував правила етичної поведінки.

Читайте такожУ Львові почали судити педофіла, який створив "релігійну організацію" і ґвалтував дітей (відео)Зокрема, студенти скаржилися на те, що викладач говорив на теми сексуального характеру. А одна зі студенток згадала, що викладач просив «нагнутися, аби міг розписатися на її спині».

Як зазначив Василь Бобик, до цього студенти не скаржилися на поведінку викладача, бо сприймали його висловлювання несерйозно.

Наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі з можливістю вийти під заставу у майже два мільйони гривень.

Затримання підозрюваних у педофілії в Чернівцях: подробиці

На початку квітня стало відомо про затримання у Чернівцях двох чоловіків, яких підозрюють у розбещенні неповнолітніх.

За інформацією поліції, 74-річний чернівчанин та його 66-річний товариш займалися сексом за гроші з дівчатами з неблагополучних сімей, віком від 11 до 14 років.

Під час обшуків квартири виявили фото та відео дитячої порнографії.

Чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Шварц