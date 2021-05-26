За словами лідера "Нацкорпусу", його "зброєю був не автомат, а слово".

Лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький заявив, що затриманий у Мінську білоруський журналіст Роман Протасевич брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі разом з батальйоном «Азов».

Про це він написав у своїй колонці на «Українській правді».

За його словами, Протасевич не служив у батальйоні, але все одно брав активну участь у подіях:

«Роман дійсно разом з «Азовом» та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами у Широкиному, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово».

Раніше в мережі з'явилася інформація, що Протасевич у 2014 році вступив до полку «Азов», де «пройшов спецпідготовку зі стрільби з вогнепальної зброї, рукопашного бою, диверсійно-підривної роботи та штурмових дій».

Читайте такожЛукашенко вперше прокоментував інцидент з Ryanair та затримання ПротасевичаЗокрема, прозвучало, що взимку 2015 року журналіст дослужився до заступника командира зв'язку другої ударно-штурмової роти.

До заяви Білецького розслідувач Bellingcat Олексій Кузьменко викривав цю інформацію та заявляв: «В Україні заявляють, що Протасевич був з «Азовом» як журналіст. Поки ніяких тверджень та доказів того, що він воював з «Азовом», немає».

Затримання Романа Протасевича у Мінську: що відомо

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

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Автор: Катерина Шварц