За словами матері "Пташки", вона не може оцінити, чи схудла її донька, оскільки на ній великий одяг.

Мати Катерини Поліщук, відомої як "Пташка" з "Азовсталі", відреагувала на оприлюднене напередодні відео з її донькою. Світлана Поліщук каже, що пишається своєю дитиною.

Як розповіла жінка в коментарі "Радіо Свобода", вона багато разів переглянула запис з Катериною.

"Я пишаюсь своєю донечкою, що вона так тримається, що не здається. Вона у мене молодчинка, я її дуже і дуже люблю. Знаю, що вона обов’язково повернеться додому. Це дуже мило було з її боку, що вона, знаходячись у такому скрутному становищі, думає про те, що вона сказала і як, як я це сприйняла", - прокоментувала Світлана слова доньки про те, що тій соромно за те, що її матюки в записах почула мама. Відео дня

За словами матері "Пташки", вона не може оцінити, чи схудла її донька, оскільки на ній великий одяг. Також Світлана звернула увагу на те, що у відео Катерину підписали як "снайпер", хоча насправді вона медик.

"Вона насправді давно була медиком, і всі це знають. Я знаю те, що в Росії пишуть неправду. Вона ж навіть стріляти не вміє, як мені сказали хлопці з "Азову", які знають Катю", ‒ наголосила мати дівчини.

16 вересня у соцмережах Росії оприлюднили відео з українською полоненою, медиком Катериною Поліщук. Коли саме записане це інтерв’ю з 21-річною військовополоненою, невідомо.

Нагадаємо, у мережі дізналися про Катерину Поліщук "Пташку", коли почали з'являтися відео з Маріуполя з її співом. Дівчина - акторка народного драматичного театру-студії, поетеса, викона­виця класичних арій і патріотичної кла­сики.

У серпні матір "Пташки" розповіла, що її донька перебуває в колонії в Оленівці. Наразі інформації про місцеперебування дівчини немає.

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