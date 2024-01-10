Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк зазначив, що перевірити, що ж вирішила "Слуга народу" на фракції важко.

У фракції "Слуга народу" вирішили повернути Кабінету Міністрів України на доопрацювання законопроект про мобілізацію, що був поданий у парламент у грудні минулого року. Про це повідомив член політичної фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram.

"Тільки що фракція "Слуга народу" на своєму засіданні вирішила повертати мобілізаційний законопроект КабМіну на доопрацювання", - повідомив Гончаренко.

Депутат висловив власну позицію, що у запропонованому вигляді цей законопроект "приймати не можна".

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Вондочас, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк зазначив, що перевірити, що ж вирішила "Слуга народу" на фракції важко.

"Але я б не стверджував, що там прийнято якесь фінальне рішення. Як мінімум тому що воно точно з Урядом та, головне, ОП не погоджено. Тому правильне формулювання буде таке: "присутні депутати висловили ідею відправити Уряду назад законопроект, і щоб він швидко вніс доопрацьований варіант", - додав він.

Оновлено: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на повідомлення про нібито рішення повернути законопроєкт про мобілізацію до уряду.

"Були здивовані прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції на пабліках людей, які не мають до нас жодного стосунку. Як і раніше, просимо довіряти лише офіційним джерелам. Усі рішення щодо розгляду законопроектів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони", – написав він.

Крім того, Арахамія зауважив, що найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у Комітетах Верховної Ради. Нардеп додав, що Погоджувальна Рада відбудеться завтра, 11 січня.

Закон про мобілізацію - останні новини

Раніше Гончаренко заявляв, що Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики вважає, що в законопроекті про мобілізацію є корупційні ризики.

Це підтвердила голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, яка зазначила, що дійсно в урядовому законопроекті про мобілізацію виявлено низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків.

Також, за словами Гончаренка, недоліки знайшов і Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Там проголосували за те, щоб рекомендувати профільному комітету доопрацювати його з урахуванням альтернативних законопроектів.

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