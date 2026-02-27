Вперше в історії: Меланія Трамп очолить засідання Радбезу ООН

Перша леді США очолить Радбез ООН уперше, підкресливши роль освіти та технологій у миротворчості.

Перша леді США Меланія Трамп очолить засідання Ради Безпеки ООН наступного місяця, коли Сполучені Штати візьмуть на себе головування, щоб підкреслити роль освіти у просуванні толерантності та миру у світі, повідомляє Fox News.

Це стане першим випадком, коли перша леді будь-якої країни головуватиме на засіданні Ради Безпеки, де обговорюватимуть освіту, технології, мир та безпеку.

"Це перший випадок в історії, коли перша леді звернеться до Ради Безпеки, дотримуючись своєї місії – розширити можливості наступного покоління за допомогою освіти та технологій", – зазначив співрозмовник видання.

Посол США в ООН Майкл Волц підкреслив, що "цілком доречно, що перша леді, пристрасна та невтомна захисниця прав дітей, головуватиме в перший день головування Америки в Раді Безпеки".

Радбез ООН - процес зміни головування

Нагадаємо, що головування в Раді Безпеки змінюється щомісяця серед 15 держав-членів: п’яти постійних – США, Китаю, Франції, Росії та Великої Британії – та десяти непостійних, серед яких Бахрейн, Колумбія, ДР Конго, Данія, Греція, Латвія, Ліберія, Пакистан, Панама та Сомалі. Постійні члени мають право вето на будь-які резолюції, крім процедурних.

