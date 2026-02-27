Кабаєвій перерахували 6,5 млрд: стало відомо, хто купив 'палац Путіна' за безцінь

Ротенберг купив палац Путіна за 800 тис. рублів, а 6,5 млрд рублів перевели фондам Кабаєвої, зʼясували розслідувачі.

Команда покійного опозиціонера Олексія Навального повідомила, що наближений до Кремля бізнесмен Аркадій Ротенберг оформив купівлю так званого палацу Путіна під Геленджиком за 800 тисяч рублів (близько 10 тис. доларів). Загальна площа будівництва становила 7000 гектарів, а на території палацу розташовані підземний хокейний комплекс і ресторанний комплекс площею 5 тис. кв. м, з люстрами по майже 50 млн рублів кожна.

Як йдеться у розслідуванні, угоду про купівлю зареєстрували 31 березня 2021 року: Ротенберг придбав 100% акцій компанії Біном, якій належить компанія Комплекс, оформлена на палац. Готель, який планував Ротенберг, так і не побудували.

За даними розслідувачів, компанія Інвестиційні рішення, що фінансувала будівництво, у 2023 році перерахувала 6,5 млрд рублів Фонду Аліни Кабаєвої та асоціації клубів художньої гімнастики "Небесна грація". Зокрема, фонду Кабаєвої дісталося 3 млрд рублів, а асоціації – 3,5 млрд рублів. Основна частина коштів зберігається на депозитах і приносить відсотки, що перевищують бюджет офіційної Федерації гімнастики Росії.

Відео дня

Розслідувачі наголошують, що організації Кабаєвої не займаються масштабною благодійністю або реальною підтримкою спортсменів.

"Якщо дослідити всі надходження і витрати фондів Кабаєвої, стає очевидним, що це – просто гаманці, на які друзі Путіна переводять їй кошти на розваги, покупки і хобі", – підсумували у команді Навального.

Ланцюжок фінансування палацу включав позики анонімних офшорів з Британських Віргінських островів, які передавали гроші компанії Біном, а та – компанії Комплекс, що оплачувала будівельні роботи.

Палац Путіна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року під час атаки дронів по Росії в районі міста Геленджик (Краснодарський край) спалахнуло кілька пожеж, одна з яких - неподалік від об'єктів "палацу Путіна".

Місцева влада повідомляла про пожежу в районі села Криниця - через "падіння уламків" українського дрона. Журналісти звернули увагу, що це загоряння сталося приблизно за 10 км (за іншими даними за 3-4 км) від палацу Володимира Путіна. Але ще один осередок пожежі помітили менш ніж за кілометр від путінської виноробні "Криниця".

Вас також можуть зацікавити новини: