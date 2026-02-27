МВФ оновив вимоги для України: коли українці будуть платити нові податки

До кінця березня Україна повинна призначити нового постійного голову Державної митної служби.

Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом у межах поточної програми співпраці. Зокрема, до кінця лютого необхідно посилити процедури добору членів наглядових рад держбанків, а до кінця березня – ухвалити пакет податкових змін та призначити нового постійного очільника Держмитслужби.

Відповідно до тексту Меморандуму МВФ, що супроводжує програму розширеного фінансування для України, парламент має до кінця березня 2026 року ухвалити пакет податкових заходів на 2026–2027 роки, який включатиме оподаткування доходів від цифрових платформ, скасування податкової пільги для міжнародних посилок, а також скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує поріг у 4 мільйони гривень.

Також до кінця березня Україна повинна призначити нового постійного голову Державної митної служби.

Відео дня

Серед інших вимог – до кінця лютого 2026 року уряд має посилити процедуру добору членів наглядових рад державних банків, зокрема шляхом оновлення рамки роботи Номінаційного комітету за рекомендаціями міжнародних фінансових інституцій.

До кінця червня 2026 року передбачено низку обов’язкових кроків:

подання до парламенту змін до Податкового кодексу для посилення трансфертного ціноутворення відповідно до стандартів ОЕСР;

оновлення загальної стратегії державних банків;

впровадження рамки нагляду за критичними ризиками третіх сторін у банківському секторі;

ухвалення нових правил НАЗК щодо ризик-орієнтованої перевірки декларацій.

До кінця липня Україна має оприлюднити технічний аналіз квазіфіскальних витрат у секторах електроенергії, газу та теплопостачання.

Крім того, до кінця грудня визначено ще кілька структурних зобов’язань:

розробка дизайну централізованого сховища даних для податкової та митної адміністрацій;

реформа управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – запровадження дворівневої структури з наглядовою радою;

призначення усіх членів правління Рахункової палати з числа кандидатів, які пройшли відповідну перевірку.

Також документ МВФ містить безперервний структурний маяк: будь-які несистемні банки, що перейдуть у державну власність, не повинні бути докапіталізовані за рахунок бюджетних коштів і мають бути передані до Фонду гарантування вкладів для врегулювання.

МВФ відзначає, що виконання цих умов - важливий елемент збереження фіскальної дисципліни, підвищення прозорості, зміцнення фінансового сектору та покращення інвестиційного клімату.

Програма МВФ для України - останні новини

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів США, яка розрахована на чотири роки. Найближчим часом до України має надійти перший транш у розмірі приблизно 1,5 млрд доларів.

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу.

Вас також можуть зацікавити новини: