Курс валют змінився наприкінці тижня: скільки коштують долар і євро сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 43,00 грн, а євро – 50,78 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 27 лютого, знизився на 3 копійки і становить 43,47 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,00 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і складає 51,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,78 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,10 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,29 грн/євро, а курс продажу - 51,10 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 27 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,21 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,02 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що з 2 до 8 березня коридори валютних змін складатимуть 42,5-43,5 грн/дол. та 50-52 грн/євро (на міжбанку) та 42,5-43,5 грн/дол. та 50-52 грн/євро (на готівковому ринку).

