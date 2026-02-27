Проросійська АдГ намагається вивідати секретні дані про навчання України та НАТО, - Politico

Партія проявила інтерес до торішніх навчань НАТО "Hedgehog 2025" за участю українських фахівців з безпілотників.

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", яка відома своєю проросійською позицією, вимагає надати більше інформації про вразливі місця в обороні НАТО, виявлені під час військових навчань, яка була б корисною для Кремля.

Як пише Politico, партія проявила інтерес до торішніх навчань НАТО в Естонії "Hedgehog 2025", в ході яких українські фахівці з безпілотників використовували тактику, відпрацьовану на полі бою, для "знищення" підрозділів НАТО в ході військових ігор.

Так, представник AfD з питань оборони Рюдігер Лукассен 19 лютого звернувся до уряду з проханням поінформувати комітет з оборони парламенту країни про уроки, винесені з навчань.

"Які прогалини в можливостях були виявлені – особливо в областях протидії безпілотникам, радіоелектронної боротьби, можливостей командування і захисту мобільних сил?" – запитує Лукассен у листі. Він також запросив роз'яснення щодо того, "які прогалини в можливостях все ще існують і до якого терміну вони повинні бути усунені".

В рамках політичної системи Німеччини опозиційні партії мають значні повноваження вимагати від уряду відповідей. Міністерства можуть приховувати секретні матеріали, але, як правило, зобов'язані відповідати на офіційні запити.

При цьому оцінки військових навчань не тільки описують, що пішло не так. Вони можуть показати, наскільки вразливими були певні підрозділи, як швидко вони були нейтралізовані і скільки часу може знадобитися для усунення виявлених проблем.

А у війні із застосуванням безпілотників, де тактика швидко змінюється, а цикли адаптації короткі – знання того, як довго можуть зберігатися слабкі місця, може дати стратегічні переваги, зазначає Politico.

Високопоставлений військовий чиновник НАТО повідомив виданню, що розслідування не викликало "серйозного занепокоєння" всередині альянсу, але додав, що члени НАТО "завжди намагаються бути обережними з інформацією, яка стає надбанням громадськості".

Це далеко не перший випадок, коли AfD цікавиться інформацією, що представляє інтерес для Росії. Раніше депутати від "Альтернативи для Німеччини" задавали докладні питання про маршрути військового транспортування, захист інфраструктури і системи безпеки.

Навчання в Естонії - що відомо

ЗМІ розповіли, що під час військових навчань НАТО в Естонії в травні 2025 року запрошені на роль умовного противника українські військові умовно "розгромили" за півдня два батальйони НАТО.

За одним із сценаріїв навчань багатотисячна бойова група НАТО здійснювала наступ. На стороні умовного противника діяла українська команда екіпажів БПЛА.

За словами бійця ЗСУ, українцям ще й трохи обмежили свободу дій. Наприклад, наказали скидати боєприпаси поруч з ціллю, а не безпосередньо на неї - "щоб нікому не впало на голову".

Розгром двох батальйонів НАТО, за словами українських дронщиків, став наслідком купи помилок, допущених європейцями: переміщення техніки великими групами; відсутність належного маскування; піхота не намагалася сховатися при появі дронів; відсутність перевірки доріг на наявність мін.

