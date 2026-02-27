'ПриватБанк' знизив ціну євро: свіжий курс валют на 27 лютого

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 27 лютого, подешевшав на 5 копійок і становить 43,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і становить 51,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,75 гривні, а євро - за курсом 50,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю не змінився і складає 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав до 51,28 гривні.

Нацбанк України встановив на 27 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,21 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,02 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 3 копійки і становить 43,47 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і складає 51,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,78 гривні за євро.

