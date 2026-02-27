Як сучасні люди схрещувалися з неандертальцями: вчені зробили несподіване відкриття

Дослідження демонструє, що еволюція визначалася не лише біологічними, а й поведінковими чинниками.

Нове генетичне дослідження показало, що схрещування між сучасними людьми та неандертальцями відбувалося переважно між жінками виду Homo sapiens і чоловіками-неандертальцями, пише The Independent.

Робота, що опублікована в журналі Science, ґрунтується на аналізі розподілу давньої ДНК у сучасних людей і викопних рештках неандертальців.

Зокрема, дослідники виявили помітну нестачу неандертальської ДНК у Х-хромосомі сучасної людини. Водночас у Х-хромосомі неандертальців, навпаки, зафіксовано більшу частку людської ДНК.

Науковці вважають, що таке асиметричне розподілення генетичного матеріалу найкраще пояснюється особливостями шлюбної поведінки давніх популяцій, а не різницею у виживанні нащадків. Інакше кажучи, результати свідчать про те, що в періоди контактів між двома видами частіше відбувалися союзи між чоловіками-неандертальцями та жінками сучасного типу.

Точний характер цих давніх взаємодій залишається невідомим. Однак автори роботи наголошують: отримані дані підкреслюють важливу роль соціальної поведінки та міжгрупових контактів у формуванні еволюційної історії людини.

Дослідження додає нових деталей до картини співіснування двох близьких видів і демонструє, що еволюція визначалася не лише біологічними, а й поведінковими чинниками.

Нагадаємо, науковці розкрили секрет "запаху старої людини". Цей запах є реальним біологічним феноменом, викликаним змінами в епідермісі, які відбуваються з кожним у міру старіння. Зі шкіри, за словами науковців,кожен день народження після 40 років збільшує ймовірність цих змін у тому, як пахне шкіра. Винуватець – речовина під назвою 2-ноненаль (но-не-наль), органічна сполука, відому як альдегід.

