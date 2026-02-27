Багатомільйонні розкрадання: правоохоронці виявили корупційну схему на ремонті ТЕС

Фігуранти штучно завищували вартість під час ремонту енергетичного об'єкта, а отриману "різницю" розподілили між усіма учасниками схеми.

Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили схему розкрадання 50 мільйонів гривень, призначених на аварійно-відновлювальні роботи Трипільської теплоелектростанції (ТЕС) після російських обстрілів.

Як повідомила пресслужба СБУ, до організації схеми причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах.

Зазначається, що у період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн.

За матеріалами справи, фігуранти штучно завищували вартість на послуги, будматеріали і технічне обладнання під час ремонту енергооб’єкта, а отриману "різницю" розподілили між усіма учасниками схеми.

"Підрядники закуповували робочі матеріали у підконтрольних фірм, де вартість була на 30% вища за ринкову. Таким чином, протягом 2023-2025 років вони вивели на рахунки афілійованих компаній та обготівкували майже 50 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і чорнову документацію із доказами злочину. Також правоохоронці виявели понад 19 млн грн готівки.

У пресслужбі СБУ додали, що наразі шістьом фігурантам, серед яких троє організаторів схеми, два керівника приватних компаній та їхній спільник, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 5 ст. 191 "Привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах" та ч. 3 ст. 209 "Легалізація (відмивання) майна". Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Зазначимо, що через російську атаку Трипільська ТЕС була повністю знищена ще у квітні 2024 року.

Корупція в енергетиці - головні новини

У листопаді 2025 року САП та Національне антикорупційне бюро України заявили про масштабну антикорупційну операцію "Мідас" в енергетиці. За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Пізніше в НАБУ оприлюднили частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми. В НАБУ повідомдяди, що ексміністр енергетики Герман Галущенко в плівках слідства проходив під кодовим ім'ям "Сігізмунд".

15 лютого 2026 року стало відомо, що Галущенка затримали при спробі виїхати з України. Його зняли з нічного поїзда Київ-Варшава. Вже 17 лютого Галущенка взяли під варту з альтернативою сплати застави у 200 мільйонів гривень. Прокурор просив майже 426 млн гривень.

