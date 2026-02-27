На долар тисне невизначеність щодо мит США: інвестори роблять ставку на Китай

Додатковим чинником тиску на долар можуть стати потенційні відшкодування імпортерам.

Долар може стати одним з найбільших постраждалих активів від останніх новин про американські мита, тоді як акції Китаю можуть показати кращу динаміку, пише Bloomberg.

Рішення Верховного суду США скасувати масштабні глобальні мита знову посилило невизначеність у торгівлі. Відтоді Трамп підписав указ про 10% глобальне мито і заявив про намір підвищити його до 15%. У Європі, зокрема, готуються заморозити ратифікацію торговельної угоди зі США.

Додатковим чинником тиску на долар можуть стати потенційні відшкодування імпортерам, що можуть сягнути 170 млрд доларів. Верховний суд не уточнив масштаб компенсацій, але вже подано понад 1500 позовів. Це додає невизначеності для середньо- і довгострокових держфінансів США, підштовхує до зростання прибутковості довгострокових облігацій і тисне на долар.

Зниження середнього ефективного рівня мит могло б послабити інфляційний тиск і прояснити подальші кроки Федеральної резервної системи, вважає головний економіст Bank of Nassau Він Тін.

"ФРС може відновити цикл пом’якшення, відчуваючи більшу впевненість у зниженні інфляційних ризиків від мит. Це позитив для акцій і негатив для долара", – сказав він.

Понад 70% учасників опитування Markets Pulse очікують падіння індексу долара Bloomberg упродовж місяця. Індекс у 2025 році знизився на 8,1% і продовжив зниження цього року.

37% учасників опитування вважають, що найбільше виграють акції Китаю та Гонконгу: зниження мит може підтримати експорт до США, хоча остаточна ставка невідома. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Трамп хоче зберегти мита на китайські товари в діапазоні 35–50% і що рішення суду не зачепить більшість обмежень.

За даними Citigroup Inc., керуючі активами з портфелями понад 20 трлн дол. нарощують позиції в акціях і валютах ринків, що розвиваються, через невизначеність політики США.

Мита Трампа – останні новини

Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп не може використовувати надзвичайні повноваження для введення мит, та скасував мита на імпорт товарів до США, які Трамп запровадив торік проти майже всіх країн світу. Через день після рішення Верховного суду Трамп оголосив, що планує встановити нову ставку глобального мита на рівні 15% замість колишніх 10%.

Євросоюз готовий відкласти ратифікацію торгової угоди з США, чекаючи пояснень від адміністрації Трампа щодо нового митного плану.

МВФ розкритикував економічну політику адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема запровадження мит та масові скорочення робочих місць. Фонд зазначив, що адміністрація Трампа повинна застосувати "інший набір інструментів", щоб уникнути негативних економічних наслідків мит.

