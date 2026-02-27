Глава МЗС Гани розкрив кількість африканців, втягнутих Росією у війну проти України

Росія завербувала майже 1,8 тисяч африканців з 36 країн для війни проти України.

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблакава обіцяє боротися з незаконними злочинним схемами вербування африканців на війну проти України. Про це глава МЗС Гани повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками візиту до Києва.

Зокрема, як зазначив Аблакава, українська влада з посиланням на власні достовірні розвідувальні дані повідомила про кількість африканців, залучених Росією до війни проти України.

"Вони задокументували 1 тис 780 африканців з 36 країн, яких заманили злочинні мережі торгівлі людьми приєднатися до війни проти України", - наголосив глава МЗС Гани.

При цьому, як додав міністр, "ще більш гнітючим і страшним" є те, що, як вважається, 272 жителі Гани потрапили на війну з 2022 року. За наявними оцінками, 55 з них загинули, а ще двоє потрапили в полон як військові.

"Як відповідальний уряд, ми не можемо закривати очі на цю болісну статистику. Це не просто цифри, вони представляють людські життя, надію багатьох ганських сімей і нашої держави. З цієї причини, уряд сповнений рішучості підвищувати обізнаність і розпочинати інтенсивну громадську освітню кампанію, щоб захистити нашу молодь", - наголосив Самуель Окудзето Аблакава.

При цьому, він додав, що адміністрація президента Гани Джона Магами в межах власної юрисдикції налаштована відстежувати та усувати усі схеми незаконного найму на війну.

"Це не наша війна і ми не можемо дозволити нашій молоді стати живим щитом для інших", - наголосив глава МЗС.

Африканські найманці у війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними американського телеканалу CNN, російські вербувальники роблять привабливі обіцянки африканцям щодо найму на роботу, але в реальності вихідці з Африки отримують примусову військову службу в складі окупаційної армії на передовій в Україні.

На початку грудня повідомлялося, що у боях поблизу Лиману на Донеччині з’явились найманці з Африки.

