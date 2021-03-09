Вінницькі школярі встановили рекорд, намалювавши 20 казок за 15 хвилин (відео)

Діти тренувалися не один рік, щоб відтворити казкові сюжети за допомогою піску.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter