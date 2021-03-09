Участь у проектах взяли майже чотири десятки школярів / скріншот
У Вінниці школярі встановили рекорд, намалювавши за 15 хвилин 20 казок.
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Казки не розповідали, а малювали за допомогою пісочної анімації.
Участь у проектах взяли майже чотири десятки школярів.
Малювали піском на сцені драмтеатру, побачити дійство можна було онлайн.
Діти тренувалися не один рік, щоб відтворити казкові сюжети за допомогою піску. Представники Книги рекордів України зафіксували рекорд.
Новини України: Вінницькі школярі встановили " пісочний рекорд"
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