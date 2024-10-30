Експерти проаналізували вироки різних судів у різних містах України та дізналися, що загрожує громадянам за подібні порушення.

Повідомлення про місцезнаходження працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки(ТЦК і СП), а також зйомка їхньої роботи і розміщення подібних відео в інтернеті загрожує українцям тюремним ув'язненням, заявляє "Судово-юридична газета".

Наприклад, Московський районний суд Харкова, у вироку від 13 серпня 2024 року (справа № 643/4541/24) покарав на 5 років позбавлення волі чоловіка (за ч. 1 ст. 114-1 КК). Він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Невдовзі, на підставі статті 75 ККУ його було звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Як повідомляється, українець долучився до одного з Telegram-каналів, присвяченому роботі ТЦК, і почав розміщувати свої коментарі щодо "детальних" місць знаходження його працівників на території Харкова та області.

Крім випробувального терміну, чоловік зобов'язаний періодично з'являтися до уповноваженого органу з питань пробації для реєстрації, а також повідомляти про зміну місця проживання, роботи тощо. У нього також конфіскували iPhone 11 у власність держави, пише ЗМІ.

Відео дня

В іншому вироку, від 5 червня 2023 року, у справі №753/6889/23 Дарницький районний суд Києва визнав винним українця за частиною 1 статті 114-1 ККУ з покаранням у вигляді позбавлення волі строком на 5 років зі звільненням від відбування покарання (на підставі статті 75 ККУ), якщо він упродовж 2 років не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає ті обов'язки, які були покладені на нього судом. Повідомляється, що засуджений був адміністратором одного з Telegram-каналів, який розповсюджував інформацію про методи та форми здійснення мобілізаційних заходів у Києві, прикріплюючи до публікацій відповідні фото та відео.

Решту вироків, зазначених у матеріалі, зокрема у справах №523/10078/24 Суворовського районного суду Одеси, №521/12939/24 і № 758/6143/24 Подільського районного суду Києва, також ухвалили за розповсюдження фото та відеоматеріалів про роботу ТЦК. Покарання у всіх випадках становило 5 років позбавлення волі зі зміною реального терміну на випробувальний (2 роки).

Інші новини про ТЦК

Раніше УНІАН повідомляв, що на "7-му кілометрі" стався бунт через нібито приїзд ТЦК. На опублікованому в інтернеті відео видно багато людей, які зібралися разом через те, що військові затримали кількох українців на території ринку.

Крім того, ТЦК, СБУ і поліція обмінюватимуться даними про порушників по-новому. Повідомляється, що завдяки подібній цифровізації процесів, зокрема, в оборонній сфері, процес призову на службу стане більш справедливим та ефективним.

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