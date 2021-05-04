З початку 2021 року до бази даних EUvsDisinfo додали понад 100 прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв щодо вакцинації.

Головним автором "фейків" про вакцини від COVID-19 є Росія.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов написав у Facebook.

"Оновлений звіт Європейської служби зовнішніх зв'язків (European External Action Service, EEAS) не став несподіванкою. У ньому йдеться про те, що з появою нових різноманітних вакцин набирає обертів кампанія з їх штучної дискредитації", - зауважив він.

Степанов додав, що з початку 2021 року до бази даних EUvsDisinfo додали понад 100 прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв щодо вакцинації.

"Це дослідження лише підтверджує те, про що я говорю вже кілька місяців: нас намагаються втягнути в брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин. Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca - зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків - Росія, якій не звикати до масового зомбування населення. Через нав’язування неправдивої інформації про інші вакцини всьому світу вона намагається проштовхнути власний "Спутник"", - зауважив міністр.

Він вкотре наголосив, що Україна не закуповуватиме російську вакцину проти коронавірусу.

"Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде. Водночас ті, хто нав'язують людям страхи щодо інших вакцин і називають їх "лайном" - свідомо чи по дурості підігрують Росії. Тому я закликаю українців бути розумнішими, не вірити фейкам, дотримуватися не лише особистої, а й інформаційної гігієни", - підсумував міністр.

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Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

За добу 3 травня щеплення від коронавірусу отримали 919 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні від COVID-19 щепилися 756 тис. 022 особи.

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Автор: Вікторія Токарєва