Затримані мали намір виїхати з України.

У Національній поліції розкрили подробиці затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського у Вінницькій області.

Про це повідомила речниця Національної поліції Олена Бережна в ефірі телеканалу 1+1 в рамках інформаційного марафону. Вона зазначила, що нападникам на поліцейських у Вінницькій області загрожує довічне ув'язнення. Із двома затриманими - батьком і сином - працюють слідчі, поліція і прокуратура.

"Вони були встановлені і перебували у закинутій будівлі. Мали намір виїхати за кордон", - повідомила Бережна.

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Нападники ніби-то перевозили бойові гранати.

"Але, як це було насправді, встановить слідство, коли будуть знайдені речові докази", - відзначила речниця.

За її словами, один з нападників, а саме батько, був поранений поліцейським, який загинув під час захисту напарника. Поліцейському вдалося зробити кілька пострілів у відповідь.

Також перевіряється причетність фігурантів до диверсійно-розвідувальних груп. Також слідство має встановити причини нападу на поліцейських.

Розстріл поліцейських у Вінницькій області

В ніч на 20 квітня поблизу села Яланець Бершадської ОТГ на Вінниччині відбувся розстріл двох працівників поліції. Поліцейські зупинили легковий автомобіль. Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.

Сьогодні стало відомо, що нападників затримали в Одеській області.

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