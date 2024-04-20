Міністр зазначив, що винні понесуть покарання "за всією суворістю закону".

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Гайсинському районі Вінницької області.

Реакція Клименка з'явилася у його Telegram-каналі. Він заявив, що немає жодних виправдань цьому злочину, а винних чекає покарання за всією суворістю закону.

"Неважливо, хто та в якому одязі... В якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону", - зазначив Клименко, опосередковано підтвердивши, що підозрювані можуть бути причетними до військової служби.

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Міністр висловив співчуття родині та близьким загиблого поліцейського і додав, що "тилу для поліцейських немає".

Розстріл поліцейських під Вінницею

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області невідомі розстріляли поліцейських.

Близько 2 години ночі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

Тим часом низка українських Telegram-каналів опублікувала відео із ймовірними підозрюваними. Вони "засвітилися" на одній з АЗС поблизу місця злочину. На кадрах видно, що водій був вдягнутий у військову форму. Його пасажир вдягнутий у спецодяг чорного кольору, який носять деякі силові структури. У поліції наразі не коментують рід зайнятості підозрюваних.

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