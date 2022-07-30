Схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у воєнний час, організував киянин.

СБУ упіймала злочинця, який допоміг близько 20 українським призовникам втекти за кордон.

Схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у воєнний час, організував киянин.

Слідством встановлено, що зловмисник забезпечував своїх "клієнтів" повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало 3,5 тисячі доларів з особи.

За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.

У ході обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності. Зловмиснику повідомлено про підозру.

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