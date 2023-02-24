Він відразу попередив особовий склад, що з ухилянтами та прикордонниками, які їм допомагають, "розмова буде коротка".

В перші дні з країни масово евакуйовувалися жінки та діти. Хоча були й ганебні втечі чоловіків призовного віку.

Як повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв'ю "Українській правді", за всіма епізодами незаконного перетину кордону є кримінальні провадження.

"Що стосується таких ганебних випадків, про які ви кажете, про чоловіків, які намагалися незаконно потрапити за кордон – звичайно, вони були. Звичайно, знаходилися і прикордонники... Ми – частина суспільства, і серед нас є і герої і, на жаль, є й злочинці. Всі, хто були виявлені нами або іншими правоохоронними органами, повірте, по всіх є кримінальні провадження", - зазначив він.

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Дейнеко наголосив, що в перший день повномасштабної війни він попередив увесь підпорядкований особовий склад, що з ухилянтами та прикордонниками, які їм допомагають, "розмова буде коротка". Крім того, він попередив прикордонників, що всі вони пройдуть через участь в активних бойових діях.

"Я не караю фронтом, тому що захищати свою державу – це почесний обов'язок. Просто я хочу, щоби ті, хто перебуває у більш комфортних умовах, вони це цінували і дорожили цим. Щоб вони розуміли, в який умовах перебувають ті хлопці і дівчата, які захищають країну на передовій і віддають свої життя", - зазначив Дейнеко.

Голова ДПСУ зауважив, що вдалося змінити картинку українського біженця за кордоном. Зараз середньостатистичний український біженець – це жінка з однією або двома дітьми і з батьками похилого віку.

Чоловіків, які намагаються перетнути кордон, ретельно перевіряють. Інколи під час опитування людина зізнається, що купила собі виїздні документи.

"Ми неодноразово затримували людей, які вносилися за гроші як водії вантажного автомобіля, а в нього навіть, вибачте, посвідчення водія цієї категорії немає. Ми ж вивчаємо його, опитуємо, і він каже що, "да, заплатив 2 тисячі євро, внесли". Звичайно, ми цих людей передаємо в Нацполіцію", - додав Дейнеко.

В ДПСУ працює підрозділ оперативно-розшукової діяльності, а також підрозділи внутрішньої безпеки, але "періодично хтось вважає, що він найрозумніший".

"На жаль, відмічаємо, що військовослужбовці-жінки розуміють, що вони на війну не попадуть, і деякий час зловживали цим. Думали, що ніхто не дізнається. Дізналися", - зазначив голова ДПСУ.

Ухилянти та втікачі

Нещодавно на Тернопільщині 31-річний житель Києва здивував поліцію. Він поскаржився через те, що невідомі особи заволоділи його коштами під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон. Ухилянт хотів втекти, проте його настигла карма.

Також восени при спробі перетину держкордону України затримали двох осіб. Чоловіків видав запах одеколону, саме за ним їх виявили правоохоронці. Окрім цього, ще один українець намагався втекти до Молдови та впав у триметрову пастку. З ями його діставали прикордонники.

20 січня стало відомо, що львівські прикордонники викрили "багатодітного батька" одним простим запитанням. Чоловік прямував до Польщі та для перевірки надав правоохоронцям копії трьох свідоцтв про народження дітей. Він "посипався" доволі епічно.

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