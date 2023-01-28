Разом з чоловіком, який вдавав з себе жінку, також затримали ще двох ухилянтів.

Українські прикордонники затримали на кордоні з Угорщиною ухилянтів-втікачів. Серед них був чоловік, який вдавав з себе жінку.

"Учора ввечері у ході реалізації інформації, наданої оперативниками Мукачівського загону, прикордонники відділу "Вилок" зупинили біля кордону трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску", - повідомляє у Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Відомо, що затримані чоловіки є громадянами України, усі вони військовозобов'язані. Ухилянт, який вдавав з себе жінку, максимально намагався перевтілитися. Він був з манікюром та у жіночому одязі. Проте це усе одно не допомогло втікачеві.

Відео дня

"Незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації. На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скерували до суду. Наразі на чоловіків чекає зустріч із працівниками територіального центру комплектування", - додали прикордонники.

Ухилянти та втікачі

Нещодавно на Тернопільщині 31-річний житель Києва здивував поліцію. Він поскаржився через те, що невідомі особи заволоділи його коштами під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон. Ухилянт хотів втекти, проте його настигла карма.

Також восени при спробі перетину держкордону України затримали двох осіб. Чоловіків видав запах одеколону, саме за ним їх виявили правоохоронці. Окрім цього, ще один українець намагався втекти до Молдови та впав у триметрову пастку. З ями його діставали прикордонники.

20 січня стало відомо, що львівські прикордонники викрили "багатодітного батька" одним простим запитанням. Чоловік прямував до Польщі та для перевірки надав правоохоронцям копії трьох свідоцтв про народження дітей. Він "посипався" доволі епічно.

Вас також можуть зацікавити новини: