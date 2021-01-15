40-річний Сергій Нижній був співуправляючим партнером юридичної компанії HillMont Partners.

У четвер, 14 січня, після важкої хвороби помер юрист Сергій Нижній, який консультував студію "Квартал 95", раніше очолювану Зеленським, а також був одним із спонсорів його президентської кампанії.

Про це виданню "Гордон" повідомили його близькі.

40-річний Сергій Нижній був співуправляючим партнером юридичної компанії HillMont Partners. У нього залишилися дружина і троє дітей.

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У 2007 році Нижній балотувався до Верховної Ради за списком "Нашої України – Народної самооборони", але до парламенту не пройшов. Був помічником нардепа від НУНС Миколи Катеринчука.

У 2009-му Нижній отримав адвокатську ліцензію. У 2016-му став одним із засновників юридичної компанії HillMont Partners. На сайті фірми зазначається, що Нижній спеціалізувався на супроводі комерційних, інвестиційних та транскордонних спорів. Прес-служба компанії називає його "одним з найсильніших судових юристів в Україні в найбільш складних спорах між інвесторами і в конфліктах інвесторів з державою".

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Автор: Денис Прядко