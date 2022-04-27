Цьогоріч документи прийматимуться не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів.

У Києві прийом документів в перші класи розпочнеться за графіком вже 2 травня і завершиться 31 травня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"В умовах війни та воєнного стану ми зобов’язані забезпечити роботу всієї інфраструктури міста, в тому числі організацію освітнього процесу. Наголошую, що цього року зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи. Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 23 серпня 2022 року включно", – зазначив він.

Заступник голови КМДА додав, що пріоритет при зарахуванні до першого класу отримають наступні категорії дітей:

ті, хто проживає на території обслуговування установи;

зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та діти працівників цих закладів.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Станом на 24 квітня в Києві, з початку повномасштабного вторгнення окупантів, піротехніки знайшли і знешкодили понад тонни російських снарядів.

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