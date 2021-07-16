Проект державної програми сприяння опануванню української мови наразі перебуває на розгляді в уряді.

Кабінет міністрів не планує приймати жодних рішень, що стосуються скорочення функціонування української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Урядом не планується скорочення функціонування української мови згідно з діючим законодавством України", - сказав Шмигаль.

Читайте такожКиївська блогерка оскандалилась заявами про українську мову: "звучить мерзенно"Водночас міністр освіти та науки Сергій Шкарлет додав, що проект державної програми сприяння опануванню української мови наразі перебуває на розгляді в уряді.

В Україні сьогодні, 16 липня, почали діяти чергові норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухваленого Верховною Радою 25 квітня 2019 року.

Мовний закон в Україні

25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який 16 липня того ж року набув чинності.

21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності закону. Більшість авторів подання були членами фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді попереднього скликання. Автори подання стверджують, що закон не відповідає ряду положень Конституції, оскільки, на їх переконання, спрямований на дискримінацію російської, інших мов нацменшин, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Також народні депутати вважають, що законом порушено низку конституційних прав громадян.

Крім того, депутати переконані, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів.

Більшість експертів надали до Конституційного суду висновки, у яких вказують, що закон про функціонування української мови не є дискримінаційним щодо національних меншин.

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Автор: Леся Лещенко