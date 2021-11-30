Міністр також розповів, як діятимуть силовики у випадку прориву мігрантів.

У разі прориву мігрантів підрозділи Міністерства внутрішніх справ будуть на українсько-білоруському кордоні через 30-60 хвилин.

Як повідомляє відділ інформації та комунікації Національної гвардії України, про це під час об’єднаних тактико-спеціальних навчань на пропускному пункті Дольськ у Волинській області, що проходять в рамках спільної спеціальної прикордонної операції "Полісся", заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"У ході навчань, ми побачили, що всі підрозділи МВС – це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України. Декілька тижнів тому тут була зовсім інша картина. А вже сьогодні ми переконалися, що через 30-60 хвилин після того, як розвідка надасть інформацію про надходження мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні. Послідовність подій буде така – отримання інформації від розвідувальних органів, спрямування сил та засобів на точки, де йде ймовірність перетину кордону мігрантами, першими на місці будуть прикордонники. Далі приєднуються сили Нацполіції та Нацгвардії, які абсолютно готові до того, щоб дати відсіч у разі незаконного перетину державного рубежу", – сказав міністр.

Командувач Національної гвардії України генерал-полковник Микола Балан зазначив, що військовослужбовці НГУ готові в будь-який момент вирушити на ту ділянку кордону, де виникне криза.

"Підрозділи першої черги Нацгвардії України вже перебувають на українсько-білоруській ділянці кордону в п’яти областях країни. Підрозділи другої та третьої черги знаходяться в пунктах постійної дислокації в повній готовності до виїзду. В тому числі залучено ескадрилью безпілотних літальних апаратів, авіацію: як літаки, так і гелікоптери, для патрулювання та мобільної доставки особового складу у визначені райони", – повідомив він.

Наразі об’єднані тактико-спеціальні навчання проводяться у п’яти областях, які межують з Республікою Білорусь.

Міграційна криза на кордоні ЄС

23 листопада на кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Координується вона Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими залученими резервами.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій до Білорусі.

У ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу цієї країни у використанні нелегальних мігрантів як зброї у гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави та Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Особливо напружена ситуація на білорусько-польському кордоні спостерігається останніми тижнями.

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Автор: Світлана Макринська