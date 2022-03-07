Торговельній мережі катастрофічно не вистачає водіїв для фур і частково самих вантажівок.

Торгова мережа супермаркетів "Сільпо" шукає водіїв вантажних автомобілів для перевезення продуктів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Fozzy Group".

У компанії відзначили, що над питанням доставки продуктів в магазини працюють логісти, вантажники, керівники і тисячі інших людей, прокладаються нові маршрути, є співпраця з державою.

На складах працівники залишаються вночі, щоб не порушувати комендантську годину і мати можливість пакувати, щоб вранці відправити товари в магазини.

"Але нам катастрофічно не вистачає водіїв для наших фур і частково самих вантажівок. Тому якщо ви це читаєте і маєте водійські права категорії С і вище, або серед ваших друзів-родичів є така людина, передайте наше повідомлення: "Водії, які можуть керувати вантажними автомобілями, приходьте до нас на роботу. Допоможіть нам нагодувати країну! Особливо якщо ви в Києві та області. Особливо, якщо у вас є свій автомобіль для перевезень. Телефонуйте за номером 0 800 301 707 (дзвінки безкоштовні) і дізнайтеся більше деталей", - закликали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, велика частина супермаркетів "Сільпо" працює в більшості регіонів, з понад 320 супермаркетів відкриті 90-95%. Ліміт зняття готівки на касі супермаркетів збільшено з 500 грн до 6 тис.грн на один чек.

2 березня в Мінагрополітики повідомляло про створення онлайн-карти продовольчих магазинів з графіками роботи.

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