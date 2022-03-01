Слідом за онлайн-мапою працюючих аптек в Україні створили схожу мапу з актуальною інформацією про продовольчі магазини у вашому місті.
На карті є наступна інформація:
- інформація про назву магазину або торгової мережі;
- актуальний графік роботи тих чи інших магазинів в різних містах;
- адреси магазинів;
- статус роботи торгових точок в умовах комендантської години та воєнного стану.
Станом на 1 березня карта відображає інформацію про магазини АТБ, "Коло", "Сільпо", "Фора", Novus, Varus, "Рукавичка" і "Еко маркет". Автори карти обіцяють, що вона буде постійно оновлюватися новим торговими мережами і окремими магазинами.
Карту можна знайти за посиланням. Сервіс інтегрований з Google-картами.
Раніше повідомлялося, що в супермаркетах мережі АТБ дозволили знімати на касах до 6 тисяч грн готівкою. Всі покупці зможуть зняти гроші, але за умови, якщо зроблять будь-яку покупку.
Своєю чергою в Офісі президента попросили українців розраховуватися по можливості банківськими картами, а не готівкою, оскільки зараз складно перевозити готівку по країні.