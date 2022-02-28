В Україні живе мама помічника міністра оборони Білорусі.

Сім'я з Дніпра звернулася до свого родича в Білорусі - помічника міністра оборони Республіки Білорусь.

"Ти, Олеже, народився і виріс у Дніпрі. Зараз ти служиш в Білорусі, обіймаєш посаду помічника міністра оборони Республіки Білорусь з питань військового співробітництва", - сказав Гліб Воїнов, брат генерала-майора Олега Воїнова.

"...Тут живе твоя мама, напевно, найрідніша і найдорожча для тебе людина. Ми нічого не знали про те, що буде війна. Про те, що ви хочете взяти в ній участь. Як ти будеш дивитися в очі нам? Ми тобою пишалися, ми не хочемо, щоб нам було соромно, що наші родичі живуть в Білорусі... У тебе теж є діти, син, донька. Як ви можете це допустити?! Ви можете на це вплинути. Тут тече кров наших дітей, їх вбивають, а ви вдаєте, що цього не знаєте? Тут страшно, ми в пеклі. У пеклі будете горіти і ви, якщо не зупините це. Ми всі будемо боротися, і чоловіки, і жінки, і діти проти чужинців на нашій землі. Але ти ж не чужий, вплинь на це, ти можеш!"- сказала родичка Воїнова.