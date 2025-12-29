'Все жорстко': Сирський пояснив, як розв'язати проблему з СЗЧ

На його думку, військові мають забезпечити комфортний та безболісний перехід людини з цивільного життя до військового.

Розв'язанн проблеми СЗЧ (самовільного залишення частини) в Україні - це комплекс загальнодержавних заходів. Таку думку висловив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю "24 каналу".

"Мають працювати не тільки військові, а й голови обласних районних адміністрацій. Вони повинні готувати людей передусім морально до захисту своєї держави, щоб вони йшли до лав армії з розумінням того, що виконують свій громадянський обов'язок - захищати державу, землю, населення, мову - все, що становить цінність для нас", - сказав він.

На його думку, військові мають забезпечити комфортний та безболісний перехід людини з цивільного життя до військового.

"Це починається з моменту її потрапляння до ТЦК, потім - у навчальний центр. Саме там багато випадків СЗЧ. Цей перехід особливо важливий на першому етапі, коли для людини все нове і відбувається переформатування з одного способу життя на інше - військове. В цьому житті все по-іншому, все жорстко", - зазначив Сирський.

Він вважає, що основна увага має бути до процесу підготовки - створенню нормальних умов для проживання, для проведення занять. Головнокомандувач пояснив:

"Тому що, коли інструктор навчає, а той, хто має навчатися, не хоче опанувати, результат буде 100% негативний. Але тут має бути усвідомлення, що людина від цього інструктора має отримати все, що він знає. Тому що саме це може врятувати її життя і допоможе вбити якомога більше ворогів".

СЗЧ в Україні - думка військового

Військовий Третього армійського корпусу Руслан із позивним "Тренер" заявив, що СЗЧ навіть одного військового може вплинути на боєздатність усього підрозділу.

Військовий зазначив, що нестача особового складу може навіть призвести до прориву лінії фронту. За його словами, для повернення позицій часто доводиться залучати додаткові підрозділи, а це серйозні проблеми.

